Venezia più vecchia di due secoli: la scoperta che riscrive la Storia

Venezia è più vecchia di due secoli. Una scoperta archeologica di fatto riscrive la storia del capoluogo veneto. A far luce sulle origini della città è la Colgate University di Hamilton negli Usa. Il primo insediamento, come riporta la Stampa che cita la ricerca pubblicata su Antiquity, risalirebbe al 25 marzo del 421, data in cui è stato consacrata la chiesa di San Giacometo sul Canal Grande. Ma nuovi studi hanno poi collocato la chiesa nel 1100. Due noccioli di pesca yrovati a ben 4,2 metri di profondità però retrocedono di due secoli l'età della città lagunare. I noccioli crescono in 12 mesi e sono perfetti, secondo gli esperti, per misurare il carbonio 14, test chiave per datare la città. E i due noccioli in questo caso risalgono ad un periodo compreso fra il 650 e il 779 dopo Cristo. La scoperta è stata definita "da jackpot" dallo stesso coordinatore degli studi, il ricercatore Albert Ammerman. Insomma Venezia è ben più vecchia di quanto riportato sui libri finora. Una storia tutta da riscrivere per una delle città più belle al mondo.