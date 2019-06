Venezia, prende il sole in bikini: turista multata

Chi non rispetta il decoro urbano sarà punito. Lo aveva annunciato il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro e ora arrivano i primi provvedimenti.

Una turista canadese di 23 anni dovrà pagare una multa di 250 euro per aver preso il sole in costume da bagno in un parco pubblico. La giovane in bikini era stesa al sole nei Giardini Papadopoli quando è stata sanzionata dalla Polizia urbana.

Gli agenti della municipale hanno così applicato le ultime norme previste dal Regolamento di polizia e sicurezza urbana approvato di recente dal Consiglio comunale lagunare. Vietato, ad esempio, circolare nei luoghi pubblici o aperti al pubblico passaggio dei centri abitati, compreso a bordo di veicoli o imbarcazioni in tenuta balneare o a torso nudo. Non si può inoltre " consumare alimenti e bevande seduti al suolo nei luoghi pubblici o aperti al pubblico passaggio dei centri abitati" e "vendere o somministrare per asporto alcolici o bevande in bottiglie in vetro prive di tappo o bicchieri in vetro ".

Tutti i turisti poco rispettosi del decoro pubblico saranno puniti con multe fino a 500 euro o con il Daspo urbano, allontanamento dalla città con ordine scritto e motivato.