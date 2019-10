Venezia, prof si ribellano al 4 novembre: "Non incontriamo i militari"

Alcuni docenti e una classe del liceo classico Marco Polo di Venezia hanno disertato un incontro con due ufficiali della Marina militare e della guardia di finanza in occasione del 4 novembre, giornata dell'unità nazionale e delle forze armate. L'evento è stato ritenuto " non in linea " con i principi dell'istituto. Stando a quanto riferito da Il Gazzettino, il preside Gianni Maddaloni aveva aggiunto l'obbligatorietà di partecipazione per le classi quinte, salvo poi precisare - visto l'inasprimento dei toni - che la frequenza sarebbe stata volontaria.

Una giustificazione da parte degli insegnanti dissidenti è arrivata mediante una lettera scritta in cui si motiva l'assenza: " L'articolo 11 della nostra Costituzione afferma che L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali ".

Le polemiche

Immediate sono state le polemiche. Elena Donazzan si è sfogata: " Questi docenti non meritano di insegnare in una scuola italiana, perché nel loro ruolo di educatori si stanno dimostrando irrispettosi della Costituzione e delle leggi italiane ". L'assessore all'Istruzione del Veneto ha tuonato: " La scuola non è un'organizzazione politica privata, e non può essere utilizzata per dar voce a propagande ideologiche ben lontane dal compito educativo degli insegnanti ".