Venezia come Tokyo: "Vietato fumare in centro"

L'idea gli è venuta dopo un viaggio a Tokyo. Lì, infatti, le strade sono libere dal fumo delle sigarette e se vuoi fumare devi andare nelle apposite aree smoking. E il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, ha deciso di riproporre la misura anche nella sua città.

Come ricorda il Corriere della Sera, la proposta è stata fatta dal primo cittadino durante la quarta edizione del Forum internazionale dei sindaci a Palazzo Ducale, che aveva al centro il tema della sicurezza urbana. L'idea del sindaco è quella di iniziare da " aree delicate del centro storico, come Rialto e San Marco, dove c’è molto affollamento soprattutto di turisti" . Ci saranno luoghi dedicati ai fumatori, ma nel rispetto delle altre persone, come forma di attenzione verso la salute (propria e degli altri) e di decoro. Il Comune sta anche pensando di dotare i turisti e i cittadini di sacchetti per non buttare i mozziconi a terra, dato che una cicca di sigaretta impiega da uno a cinque anni per degradarsi.