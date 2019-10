Ventimiglia: Gdf sequestra 144 kg di hascisc, arrestati due marocchini

Il trucco c’è, ma non si vede. Il tir, infatti, era all’apparenza vuoto, ma la droga: 1.470 panetti di hascisc per un peso complessivo di circa 144 chilogrammi era stata nascosta in un doppiofondo, ricavato al di sotto del pianale di carico del pesante mezzo. L’operazione, condotta dalla Guardia di Finanza è scattata al casello di Ventimiglia (Imperia) dell’Autostrada dei Fiori, dove l’autoarticolato, condotto da due marocchini provenienti dalla Spagna - uno dei quali residente a Somma Lombardo, in provincia di Varese - è stato fermato, prima che uscisse per raggiungere il centro cittadino.

E’ stato il fiuto del cane antidroga “Charlies” a scoprire il doppiofondo, dove, occultati da una piastra di ferro, i finanzieri hanno trovato 1.470 panetti di hashisc suddivisi in buste e borsoni, probabilmente destinati a più acquirenti.

Una seconda operazione antidroga è stata condotta all’uscita del casello di Bordighera, sempre in provincia di Imperia, dove le Fiamme Gialle hanno fermato una vettura Golf, di targa italiana, sul cui proprietario - un milanese di 40 anni, da tempo residente nella vicina Diano Marina - gravava una segnalazione per uso personale di stupefacente.

Anche in questo caso, si è rivelato determinante l'intervento dell'unità cinofila, in particolare del cane antidroga "Frizzy", che ha aiutato i Baschi Verdi a trovare nella gomma piuma del sedile del conducente un involucro con 25 dosi - da un grammo e da mezzo grammo di cocaina - già pronte per la vendita. La rimanente "polvere bianca” è stata trovata nel cruscotto anteriore. I due marocchini dovranno rispondere di traffico internazionale di stupefacenti; il dianese di detenzione ai fini di spaccio.