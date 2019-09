A Ventimiglia primo screening contro tumore al seno per dipendenti Comune

La parola d’ordine è prevenzione e, in questo caso, il Comune di Ventimiglia è il primo della Liguria e sicuramente uno dei primi in Italia ad avere organizzato uno screening gratuito contro il tumore al seno, a favore delle proprie dipendenti.

L’iniziativa, curata dall’assessore ai Servizi Sociali, Mabel Riolfo, si concretizzerà ad ottobre, a margine della campagna “Nastro rosa” e del mese della prevenzione gratuita, promosso dalla Lilt di Sanremo.

“Le visite saranno effettuate presso il dipartimento dei Servizi Sociali del Comune - spiega Deliana Misale, coordinatrice del progetto La Rinascita per la Lilt di Sanremo - ad opera del senologo Claudio Battaglia, che è presidente Lilt e coordinatore della Breast Unit dell’Asl 1 Imperiese”.

La data e gli orari sono ancora da concordare, ma possiamo già dire che i controlli saranno approfonditi: ad una prima visita medica della paziente, potrebbe seguire, direttamente sul posto, anche un’ecografia, qualora il dottore lo ritenga opportuno.

"Sono molto orgogliosa della mia città e di questa amministrazione - conclude Misale - che ha accettato, senza esitare, questo progetto di prevenzione e speriamo che possa essere di buon esempio anche per altre amministrazioni”.

Perché proprio Ventimiglia? L’idea è nata durante l’organizzazione della seconda edizione di “Corri per Fabiola”, la corsa non competitiva organizzata in memoria di Fabiola Brancato, morta il 22 marzo del 2018 per un tumore, a venti mesi di distanza dalla scomparsa del marito, l’agente della polizia municipale Marco D’Amico. La prima ad ammalarsi fu Fabiola. Marco si ammalò poco tempo dopo, probabilmente per il dolore. Insieme furono sottoposti a sedute di chemioterapia, ma il marito morì nel luglio del 2016.