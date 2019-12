Il vento dell'Utopia è finito, ora spazio alla politica

La situazione politica sembra immobile, congelata. Il governo continua a realizzare il suo programma rosso-verde nonostante i dissensi interni, le critiche dell'opposizione, il malumore del pubblico. E l'opposizione, che sembrava scatenata quando apparivano possibili le elezioni, sembra ormai rassegnata a contestare punto su punto quello che fa il governo ma non offre una visione alternativa affascinante del futuro. Una cosa tentata nel passato da Renzi e naufragata nel referendum da lui stesso voluto. Poi ritentata di nuovo quando i grillini, sotto la guida di Casaleggio e della sua utopia, hanno tentato una vera rivoluzione politica, dando a una massa immensa della popolazione la possibilità di contestare la classe politica ed intellettuale e di distruggere i pilastri stessi della nostra tradizione parlamentare. Un tentativo che è continuato nel cosiddetto governo giallo-verde, nato dall'incontro dei grillini col movimento nazional-leghista di Salvini, che ha lasciato solo cumuli di macerie ideologiche e di sogni irrealizzabili. Un processo di decomposizione che in qualche modo continua ideologicamente con il governo giallo-rosso di cui simbolicamente sembra ancor far parte Salvini. Ma ormai la spinta ideologica, il progetto utopico si è frantumato, si è spento. Nessuno vi crede più. E cresce la preoccupazione economica e il disinteresse per la politica con gli infiniti vuoti dibattiti sul nulla e, nell'attesa di una crisi, cresce il bisogno di una nuova classe politica e intellettuale, capace di ripensare da capo in modo lucido e razionale quale sia il ruolo del nostro Paese e la struttura di Stato che ci serve in un mondo globalizzato, totalmente dominato da potenze smisurate come gli Usa, la Russia, la Cina e l'India, oltre i monopoli sovranazionali comunicazionali, commerciali e finanziari. Sì, abbiamo bisogno di un nuovo sapere, di veri e propri stati generali che riesaminano razionalmente tutto e facciano un progetto nuovo di nazione e di Stato, che potrà essere concepito e sviluppato solo all'interno di una Europa profondamente riformata, sburocratizzata e trasformata in un stato federale che lasci libere le forze creative ora oppresse.