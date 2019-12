La vera storia di Ann Hodges, l'unica persona colpita da meteorite

Può succedere di essere colpiti da un meteorite? Gli statistici direbbero che si tratta di un'evenienza altamente improbabile ma non impossibile. In epoche documentate, infatti, esiste solo un caso di una persona che ha vissuto questa esperienza e che, per fortuna, è sopravvissuta per raccontarlo. Lei è Ann Hodges e aveva 34 anni quando, il 30 novembre 1956, un meteorite sfondò il tetto della casa in Alabama nella quale si trovava, colpendola.

Non esistono dati certi circa ulteriori casi come questo, il che rende la signora Hodges unica al mondo. Il materiale spaziale che la colpì pesava circa 4 Kg ma arrivò a una velocità tale da sfondare letteralmente il tetto della casa di Sylacauga. Prima di colpire Ann Hodges, il residuo spaziale rimbalzò su una radio presente nella stanza. La signora Hodges in quel momento stava riposando sul divano, tanto che il meteorite le arrivò sul fianco sinistro, lasciandole un segno piuttosto marcato. La notizia fece grande scalpore sui giornali dell'epoca, dove l'avvenimento venne raccontato sui principali quotidiani locali e nazionali, per poi varcare i confini. L'ematoma sul fianco della donna era di dimensioni enormi a causa della potenza con la quale il meteorite la centrò, fortunatamente senza causarle danni ben gravi.

L'eccezionalità dell'evento scatenò una furente battaglia legale che si è protratta per anni, e non perché la signora Ann Hodgens ambisse a qualche risarcimento danni, ma per la proprietà del meteorite. La donna venne colpita dal meteorite all'interno dell'abitazione di suoi conoscenti che erano a loro volta inquilini in affitto. Pertanto, sia il titolare della proprietà dell'immobile, sia gli inquilini che la signora Hodgens rivendicarono il possesso del materiale spaziale. Sarebbe stato importante stabilirne una titolarità, giacché nel primo periodo c'era una grandissima attenzione attorno al meteorite ed erano numerosi gli acquirenti che avrebbero fatto pazzie per ottenerlo.

La battaglia legale si protrasse a lungo senza risultati, tanto che quando venne definita la proprietà della signora Hodgens non c'era più nessuno interessato ad acquistarlo. Lei stessalo utilizzò come fermaporte prima di donarlo all’Alabama Museum of Natural History, dove si trova tutt'ora. Il vicino di casa, invece, riuscì a vendere il frammento più piccolo del meteorite che cadde nella sua proprietà e lo fece in tempi brevissimi, tanto da riuscire a guadagnare una piccola fortuna che gli permise di acquistare casa e auto.

Ann Hodgens non sopravvisse a lungo dopo quell'incidente. Morì nel 1972 ma pare che la causa non fu direttamente riconducibile al danno fisico. Il suo decesso fu causato da un'insufficienza renale ma negli anni precedenti pare che la donna fosse piuttosto provata psicologicamente a causa della battaglia legale e del divorzio da suo marito.