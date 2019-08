Vergato, uomo trovato morto dopo una lite al bar

Sono due i fermati per l'omicidio di Consolato Ingenuo (42) trovato senza vita in data 31 luglio 2019 all'interno di un dirupo tra Tolè e Cereglio a Vergato (Bologna). Si tratta di un operaio meccanico di origine romena di 50 anni, residente da tempo in zona e di un 34enne di professione autotrasportatore proveniente dalla Serbia e abitante a Vergato. Le accuse sono pesanti: omicidio in concorso aggravato per futili motivi e occultamento di cadavere.

Le indagini hanno condotto ai due uomini grazie al lavoro dei carabinieri di Vergato, che sono riusciti a connettere due vicende apparentemente non collegate: il danneggiamento di alcune fioriere avvenuto a poca distanza dal ritrovamento del cadavere di Ingenuo e la denuncia di scomparsa dello sventurato. Si è scoperto che le fioriere in questione sono state distrutte da un'autovettura appartenente al 34enne serbo. All'interno del veicolo sono state rinvenute tracce di sangue, le stesse ritrovate sugli indumenti di entrambi i fermati nascosti nelle rispettive abitazioni.

Secondo quanto risulta dai video delle telecamere e da alcune testimonianze, i due erano in compagnia di Consolato Ingenuo la sera precedente la sua sparizione. Sembra che tra i tre fosse scoppiata una lite per motivi insignificanti, tuttavia degenerata a causa dello stato di ebbrezza dei tre.