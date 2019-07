"Per veri mafiosi", il panino del McDonald's scatena la polemica

Italia: pizza, mafia e mandolino. E poco importa che si sia nel 2019: all'estero il Belpaese è ancora questo. Lo dimostra la campagna stampa di McDonald's che in Italia ha lanciato un hamburger dedicato alla Penisola giocando con l'assonanza tra "mampfen" (termine gergale che in tedesco vuol dire "mangiare con gusto") e "mafia".

"Für echte Mampfiosi", si legge sull'enorme cartellone apparso in Austria. Cioè "per veri golosi", ma anche "per veri mafiosi". Un gioco di parole, che - tra l'altro - aveva già sollevato polemiche. Già nei giorni scorsi un italiano che vive a Vienna si è sentito apostrofare da un messaggio automatico inviato dall'app ufficiale della catena di fast food: "Hey Mafioso", recitava la notifica, "Try our new Bacon della Casa now! Bella Italia".

Come racconta Meridionews, diversi italiani in Austria si sono lamentati sulla pagina Facebook ufficiale. "Ci dispiace che non vi piaccia la nostra pubblicità", replica l'azienda, "Non volevamo davvero offendere nessuno. La nostra campagna non mira a discriminare le altre nazioni o a denigrarle in alcun modo. Piuttosto, l'amore per l'Italia doveva essere enfatizzato. Sfortunatamente, non è stato così e ci scusiamo ancora".