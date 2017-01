Verona, pullman con ragazzi in gita si schianta in autostrada: almeno 16 morti

Un gravissimo incidente sull'autostrada A4, all'altezza dello svincolo di Verona Est, ha causato la morte di almeno 16 ragazzi (fra i 14 e i 16 anni). Un pullman ungherese, con a bordo diversi ragazzi al ritorno da una settimana bianca in Francia, si è schiantato contro un pilone ed ha preso fuoco. A bordo c'era una comitiva di ragazzi coi loro accompagnatori: in tutto 54 persone più il conducente. Il bus proveniva dalla Francia ed era in transito in Italia per fare ritorno in Ungheria.

Sette i mezzi dei vigili del fuoco intervenuti sul luogo dell'incidente. La scena che si sono trovati davanti i soccorritori era raccapricciante: alcuni ragazzi, infatti, erano stati sbalzati fuori dal bus in fiamme. Altri, rimasti in vita, erano sotto choc. Gran parte delle vittime è rimasta carbonizzata: dopo il violento impatto, infatti, il pullman ha preso fuoco intrappolando alcuni passeggeri.

L'impatto tra il pullman e il pilone è avvenuto nel comune di San Martino Buon Albergo, vicino all’uscita di Verona Est. Per ovvie ragioni il traffico è stato bloccato. Il casello di Verona Est è stato chiuso in direzione di Venezia, mentre è stata predisposta uscita obbligatoria a Verona Sud e rientro al casello di Soave in direzione Milano-Venezia. Oltre alle sedici vittime ci sono 39 feriti, di cui una decina non gravi mentre due versano in condizioni particolarmente serie. Tredici ragazzi, invece, sono riusciti a saltare fuori dal mezzo prima che si incendiasse.

La dinamica dell'incidente

Pare che il bus sia sbandato autonomamente, senza coinvolgere altri mezzi. La polizia stradale ha iniziato subito i rilievi per cercare di stabilire le possibili cause dell'improvvisa sbandata che ha causato lo schianto. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti un malore del conducente, un colpo di sonno o un problema meccanico al mezzo. Pare che un camionista avesse segnalato un problema ad una ruota del pullman. "Ma è troppo presto per dire quale sia stata la causa di questa tragedia", dice al Gazzettino il dirigente della polizia stradale di Verona, Gerolamo Lacquaniti.

Necessario esame del dna per riconoscere i corpi

Il giornale locale "L'Arena" riporta che le persone decedute sono difficilmente riconoscibili perché sono state bruciate dalle fiamme e bisognerà attendere gli esami del dna.

Mattarella scrive al presidente ungherese

"Profonda tristezza e commozione" per il "tragico incidente stradale avvenuto oggi nei pressi di Verona" sono espresse dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un messaggio di cordoglio al presidente ungherese Janos Ader. "Ho appreso -scrive il Capo dello Stato - del tragico incidente nel quale hanno perso la vita numerosi giovani ungheresi e molti altri sono rimasti feriti. In questo momento di dolore - e nell'assicurarle il massimo impegno e la più ampia disponibilità di tutte le autorità coinvolte nelle operazioni di soccorso - porgo a lei, alle famiglie delle vittime e all'amico popolo ungherese, a nome di tutti gli italiani e mio personale, il più sincero cordoglio, unito all'auspicio di un pronto ristabilimento dei feriti". Anche il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, ha telefonato al primo ministro ungherese Viktor Orban per esprimere le condoglianze e la vicinanza ai familiari delle vittime.

Il triste viaggio dall'Ungheria

I genitori dei ragazzi rimasti coinvolti nel tragico incidente stanno arrivando dall'Ungheria e il console generale ungherese di Venezia si è messo a disposizione delle famiglie assicurando loro tutto il supporto necessario.