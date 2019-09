Verona, si stacca cestello gru: muore operaio

Grave incidente sul lavoro oggi a Verona. Un operaio è morto in un cantiere edile della città scaligera, nei pressi dello stadio Bentegodi.

La tragedia è avvenuta intorno alle 13:30. Secondo i primi rilievi effettuati dai Carabinieri e dai Vigili del fuoco, l'uomo si trovava sotto una gru quando è stato travolto da un cestello che, per motivi ancora da chiarire, si è sganciato dal braccio di una macchina movimento terra.

Il carrello ha colpito in pieno l’operaio, del quale non sono state rese note le generalità, che è morto all'istante. Inutili tutti i tentativi di soccorso da parte dei sanitari del 118.

L’esatta dinamica dell'incidente sarà ricostruita con precisione dai tecnici dello Spisal dell'Ulss 9 Scaligera intervenuti sul luogo dell’incidente per gli accertamenti del caso. Nei primi sette mesi di quest’anno, secondo dati Inail, sono 599 gli incidenti sul lavoro registrati, in aumento del 2% sull'anno precedente.

"Il Veneto piange l'ennesimo morto sul lavoro. Ma non è possibile che ancora oggi un lavoratore esca di casa senza la certezza di tornare sano e salvo" , è stato il commento di Gerardo Colamarco, segretario generale di Uil Veneto, sulla tragedia di Verona.

Il sindacalista ha espresso vicinanza ai familiari e ai colleghi dell'operaio morto e ha sottolineato come siano divenute “di attualità le proposte che la Uil ha portato proprio pochi giorni fa al tavolo con il Governo”. Per Colamarco “servono una formazione e un'informazione più capillari perché spesso non si ha conoscenza delle leggi e degli stessi strumenti a disposizione per realizzare una vera ed efficace prevenzione dagli infortuni”.

“Inoltre- conclude segretario generale di Uil Veneto- c'è la necessità di rendere immediatamente operative nuove assunzioni di personale Spisal. Il fenomeno è grave e deve essere affrontato con un impegno straordinario".