Violenza al parco: marocchino aggredisce un'anziana senza motivo e le rompe il gomito

Violenta aggressione nel primo pomeriggio di domenica a Verona, dove un'anziana signora è stata brutalmente assalita senza alcuna ragione da un cittadino straniero.

Secondo quanto riferito dalla stampa locale, la vittima, una donna di 74 anni, si trovava seduta insieme ad un conoscente su una panchina dei giardini Baden Powell, a Porta Vescovo, quando è stata raggiunta dall'extracomunitario. Quest'ultimo, in preda ad una inspiegabile rabbia, ha inizialmente insultato la signora, per poi passare alla violenza, arrivando a pestarla come una furia.

Immediata la chiamata ai soccorsi da parte di chi si è trovato ad assistere alla vicenda.

Sul posto gli agenti della questura di Verona, che si sono occupati di prestare aiuto all'anziana e di chiamare per lei un'ambulanza. La donna, infatti, è apparsa fin da subito sofferente, e lamentava molto dolore soprattutto al braccio sinistro. Allo stesso tempo un altro gruppo di agenti si è subito messo alla ricerca del responsabile, trovato a poca distanza. Lo straniero era infatti stato bloccato dall'amico della signora, con il quale stava ancora discutendo animatamente.

Fermata la lite sul nascere, i poliziotti hanno quindi bloccato l'extracomunitario ed ascoltato le versioni di tutti i testimoni, risultate credibili e coerenti fra loro. A quanto pare il soggetto aveva vagato a lungo per il parco con la chiara intenzione di infastidire e di provocare la reazione di qualcuno, prima di prendere di mira la 74enne. Accusato di lesioni personali, lo straniero è stato dunque dichiarato in arresto.

Accompagnata al pronto soccorso dell'ospedale di Borgo Trento, l'anziana è stata medicata e dimessa con ben 30 giorni di prognosi. A causa della violenta aggressione, infatti, ha riportato la frattura del gomito sinistro.

Durante i controlli in questura, è successivamente emerso che il responsabile non è nuovo a simili episodi. Si tratta di un giovane marocchino, tale F.M., con alle spalle diversi precedenti per violenza, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale. Durante l'udienza di ieri il gip del tribunale di Verona ha convalidato l'arresto e disposto nei confronti del nordafricano il divieto di dimora a Verona e provincia.