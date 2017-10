Versilia, all'uscita dalla discoteca tre ragazzi scoprono di essere sieropositivi

Una storia che ha dell'incredibile quella capitata a tre ragazzi che, all'uscita di una discoteca in Versilia, hanno fatto per caso il test gratuito per scoprire se avevano contratto l'Aids.

L'hanno fatto per curiosità ma il risultato non è stato quello che speravano. Come racconta Il Tirreno, forse per curiosità o scherzo, hanno risposto sì insieme ad altre 60 persone alla richiesta dei volontari Anlaids Versilia di effettuare il campione sulla saliva.

Così hanno scoperto di essere sieropositivi e la notte di divertimento si è trasformata in un inferno. Ma non è la prima volta che questa cosa accade in Toscana. Quattro anni fa, infatti, davanti al Boca Chica di Torre del Lago, una persona scorprì con i test promossi dall'associazione di essere sieropositiva.