Versilia, terremoto magnitudo 2.9: panico tra la gente

La popolazione della Versilia, sulla costa ovest della Toscana, ha avvertito una scossa di terremoto di magnitudo 2.9. L'episodio si è verificato intorno alle 18:12 del 22 settembre 2019. Come rivelano i dati dell'INGV rilasciati nelle ultime ore, la scossa è stata avvertita ad una profondità di 5 chilometri ed un epicentro a 5 chilometri da Camaiore, in provincia di Lucca. Ufficialmente, il fenomeno non ha causato alcun danno a cose e persone. Tuttavia, il sisma è stato chiaramente avvertito dagli abitanti del territorio.

Secondo le prime informazioni, presso il comune di Camaiore non risultano esserci danni fortunatamente. La scossa di terremoto si è verificata di pomeriggio ed ha avuto un epicentro a 5 chilometri dal capoluogo. La scossa di terremoto ha tuttavia spaventato i residenti, la cui maggior parte è uscita dalle proprie abitazioni e uscendo in strada a causa del panico.

Il comune di Camaiore ha convocato una riunione della protezione civile, per riassumere quanto accaduto nelle ultime ore e fare, di conseguenza, il punto della situazione. Sono attenzionati, inoltre, i territori di Viareggio ed altri centri della Versilia, dove al momento non risultano esserci danni. A confermarlo, i sopralluoghi da parte dei vigili del fuoco nei territori interessati e la conseguente ispezione da parte della protezione civile FVG.

Tuttavia, sono state nuomerose le telefonate ai centralini dele forze dell'ordine. La scossa avrebbe interessato le seguenti aree della regione Toscana: Viareggio, Forte dei Marmi, Camaiore ed il Pisano. Al momento non risultano esserci ulteriori aggiornamenti riguardo il sisma avvenuto in Versilia, seguiranno aggiornamenti. Ricordiamo come altre scosse di terremoto siano state segnalate tra il 21 e il 22 settembre 2019 in Albania e in Friuli Venezia Giulia (di magnitudo 3.8).