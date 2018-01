Vetture a fuoco sull'autostrada, "Il camionista era distratto"

Ci sarebbe con tutta probabilità una distrazione dietro lo spaventoso incidente nel quale ieri hanno perso la vita 6 persone, tra cui due bambini, sull'autostrada A21 all'altezza di Brescia.

Il comandante della Polstrada di Brescia, Barbara Barra, presente sul posto per i rilievi, ha infatti spiegato che nel tratto interessato c'erano code segnalate e che tutti i veicoli in carreggiata poco prima dello scontro stavano rallentando. Il camionista del tir che trasportava cereali, invece, non sarebbe riuscito a fermarsi, travolgendo un'autovettura con targa francese - che si è ritrovata schiacciata contro un'autocisterna piena di carburante - e innescando di fatto l'esplosione e l'incendio mortale. Il responsabile dell'incidente sarebbe un macedone residente in Piemonte. Dalle prime ricostruzioni sembra che abbia frenato appena 8 metri prima dell'impatto con la macchina.

Intanto è stato identificato anche il proprietario dell'auto su cui viaggiavano tre adulti e due bambini. Si tratta di un cittadino francese a cui si è risaliti grazie al numero del telaio della vettura. Gli inquirenti, spiega il Giornale di Brescia, sono ora in contatto con i colleghi francesi per cercare di capire se la persona cui era intestata la Kia Sportage fosse a bordo della vettura.