Viareggio, gattina mascotte della scuola gettata dal secondo piano

Arriva da una scuola di Viareggio la notizia di uno spregevole caso di violenza commessa nei confronti di un animale. L'ennesimo gesto “goliardico”, anche se di allegro ha ben poco, compiuto a conclusione dell'anno scolastico.

Il fatto si è verificato all'interno dell'istituto Isi Carlo Piaggia, dove Alice, la gattina mascotte di insegnanti e studenti, è stata gettata dal secondo piano della struttura da alcuni ignoti. A darne comunicazione la stessa dirigenza scolastica, che ha lasciato un duro post su Facebook. “Una gatta, da mesi adottata dalla scuola e abitualmente accudita da tutto il personale scolastico e dagli studenti, è stata fatta volare giù dal secondo piano dell'edificio, in quello che sembra un gioco scriteriato ma si configura a tutti gli effetti come un reato” , si legge nel comunicato. “Il consiglio d'istituto, a partire dalla componente dei Rappresentanti eletti dagli studenti, chiede a ciascuno la massima collaborazione perché vengano alla luce informazioni certe, ed un'assunzione di responsabilità che permetta di risalire al o ai responsabili in maniera che siano sanzionati nella maniera più opportuna. L'Istituto è determinato nel fare chiarezza sull'accaduto”.

Il gesto è stato naturalmente condannato da insegnanti, alunni, genitori ed impiegati della scuola, ed ora si cerca il responsabile. Stando a quanto riferito da “VersiliaToday”, sarebbe già stato individuato uno studente.

Immediatamente soccorsa da alcuni insegnanti, Alice è stata trovata a terra, tramortita ed in preda ai brividi. La bestiola è stata portata in una clinica veterinaria sita nell'ex Campo di Aviazione di Viareggio, dove i medici si sono presi cura di lei. Non è stata fortunatamente riscontrata alcuna emorragia interna o lesione, ma la gattina si trova ancora sotto osservazione. Quando è arrivata alla clinica, infatti, aveva la febbre molto alta e si trovava in ipotermia, probabilmente a causa del forte trauma subìto.