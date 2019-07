Viareggio, violenta rissa a colpi di bottiglia: arrestati tre stranieri

Una violenta rissa tra stranieri è scoppiata nella serata di venerdì a Viareggio, nella zona del Terminetto.

Le persone coinvolte nella violenza che ha scatenato il panico nella zona sono tutti marocchini irregolari in Italia: il più grave di loro ha riportato ferite giudicate guaribili in 20 giorni.

Secondo quanto spiegato dagli agenti del commissariato di Viareggio, la rissa sarebbe legata verosimilmente a questioni di spaccio di stupefacenti. Gli immigrati hanno avuto un acceso diverbio che, in pochi istanti, si è trasformato in una feroce colluttazione durante la quale sono stati usati cocci di bottiglie come armi.

I responsabili della violenza, con diverse e profonde ferite, sono state soccorse e condotte in ospedale. Una volta medicate e dimesse, sono state arrestate dalla polizia.

Le ipotesi di reato contestate ai nordafricani sono quelle di rissa aggravata, lesioni personali aggravate per l'uso delle armi e futili motivi, porto abusivo di oggetto atto ad offendere.

Gli investigatori, inoltre, stanno anche cercando di verificare se i tre siano gli stessi che nel pomeriggio di venerdì avevano ferito il titolare di un bar in zona Passeggiata. Gli sconosciuti non avevano gradito il sovrapprezzo richiesto per la consumazione di alcune birre ai tavolini del locale. Gli agenti sono in attesa che la vittima effettui il riconoscimento.