Vibo Valentia, blitz carabinieri: sequestrati 300mila euro di droga

È stato un maxi blitz antidroga quello condotto dai Carabinieri della Compagnia di Tropea in provincia di Vibo Valentia, in Calabria: i militari, in tre distinte attività di rastrellamento del territorio, hanno arrestato quattro persone e sequestrato sostanze stupefacenti che sul mercato avrebbero fruttato (almeno) 300mila euro. Gli uomini dell'Arma hanno messo le mani su ingentissimi quantitativi di droga, ma anche armi, cartucce e oltre 20mila euro in banconote di ogni taglio.

Da quanto si apprende, i militari della Stazione di Limbadi, insieme al Nucleo Cinofili di Vibo Valentia, hanno arrestato in flagranza di reato un 27enne già noto alle forze dell'ordine: è accusato di di detenzione, ai fini di spaccio, di sostanze stupefacenti. Nel corso della perquisizione domiciliare in un casolare di sua proprietà, i carabinieri hanno rivenuto 11 chilogrammi di marijuana, 688 grammi di cocaina, una pistola Beretta, due caricatori, decine di cartucce cartucce, e 23mila euro in contanti.

Ma non è tutto, perché l'Arma ha rinvenuto anche una valigetta al cui interno si celavano un rilevatore di microspie audio e video, sette telefoni cellulari, un passamontagna, un binocolo con visore notturno a infrarossi e anche tre bilancini di precisione. Tutto il materiale, ovviamente, è stato sequestrato, mentre il pregiudicato è stato trasferito al penitenziario di Vibo.

In località Joppolo, invece, sempre i Carabinieri della Compagnia di Tropea hanno arrestato – accusandolo di detenzione, produzione e coltivazione illegale di sostanze stupefacenti – un ragazzo di 23 anni, con precedenti. Il giovane aveva realizzato - in un terreno attiguo la sua proprietà - una serra per la coltivazione di una piantagione di cannabis. La marijuana è stata distrutta e il 23enne posto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.

Infine, l'operazione dei carabinieri a Rombiolo, dove la Benemerita ha arrestato in flagranza di reato due cittadini marocchini, con precedenti di polizia: sono accusati di detenzione, ai fini di spaccio, di sostanza stupefacenti e posti ai domiciliari.