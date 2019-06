Vibo Valentia, tre ragazzi muoiono in uno schianto

Tragico incidente a Vibo Valentia, dove tre giovani hanno perso la vita in uno schianto contro un camion carico di frutta. Ancora da chiarire le cause del violento impatto anche se non si esclude il colpo di sonno. L’incidente è avvenuto questa mattina all’alba, domenica 23 giugno, sulla Trasversale delle Serre nel territorio di Spadola, comune in provincia di Vibo Valentia. A perdere la vita tre ragazzi, probabilmente di ritorno da una nottata trascorsa in uno dei tanti locali del Soveratese. Le vittime, Salvatore Farina di 21 anni, il cugino omonimo di 23 anni e Natale Chiera, 19enne, tutti residenti a Soriano Calabro, stavano viaggiando a bordo della loro auto, una Volkswagen Golf, quando si sono scontrati con un camion. L’impatto è stato devastante e i tre ragazzi sarebbero morti sul colpo.

Con loro anche un quarto giovane di 23 anni, ora ricoverato all’ospedale di Catanzaro. Secondo indiscrezioni non sarebbe comunque in pericolo di vita e avrebbe riportato solo qualche frattura. Quando i soccorsi sono giunti sul luogo dello schianto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso delle tre vittime. Il personale medico si è quindi occupato del giovane ancora in vita che è stato trasportato in codice rosso con un elisoccorso in ospedale. Oltre ai soccorritori sono arrivati sul posto anche i carabinieri che si sono occupati di effettuare i rilevamenti necessari per cercare di capire l’esatta dinamica dell’incidente mortale.

I Vigili del fuoco hanno avuto il gravoso compito di estrarre i corpi dalle lamiere della vettura. Ancora in corso le indagini. Importante sarà anche ascoltare il racconto del ragazzo sopravvissuto, al momento sotto choc per quanto accaduto. Il guidatore del camion sarebbe ferito lievemente. Il tratto di strada interessato è stato chiuso temporaneamente all’altezza di Simbario con deviazione obbligatoria del traffico.

Un altro gravissimo impatto mortale è avvenuto sempre questa mattina, verso le 5, sulla Firenze-Pisa-Livorno. Coinvolte nello scontro tre automobili. A perdere la vita due giovani di 28 e 29 anni. Le due vittime si trovavano a bordo di una Polo che si è poi ribaltata. Un’altra persona, che viaggiava su una Golf, è stata trasportata all’ospedale di Empoli. Secondo le prime informazioni sarebbe stato il guidatore della Polo a non accorgersi delle altre due macchine, ferme perché incidentate. Le cause dell’impatto probabilmente sono dovute all’alta velocità e alla mancata distanza di sicurezza. Ma tutto è ancora da verificare da parte delle Forze dell’ordine.