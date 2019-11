Vicenza, marito trova la moglie a letto con l'idraulico

Una storia degna della commedia sexy all'italiana, ma è accaduta per davvero. A Valdagno, un Comune in provincia di Vicenza, un uomo di 52 anni è entrato in casa e ha trovato la moglie a letto con l'idraulico. Il marito, preso dall'ira, ha puntato una pistola alla testa del rivale in amore. Quest'ultimo è fuggito in mutande e lo ha denunciato.



A darne notizia è "Il Giornale di Vicenza". Il 52enne è finito, così, dinanzi al giudice. Tutto è partito dai sospetti del marito. Come si legge sul quotidiano vicentino, infatti, l'uomo temeva che la moglie, una donna di 49 anni, avesse l'amante. Un giorno ha finto di uscire e, invece, si è nascosto nel vano caldaia della loro villa, aspettando l'arrivo di un altro uomo.

E così è stato, i suoi sospetti erano fondati. Nell'abitazione è arrivata la moglie con l'idraulico e una volta in camera da letto, il marito ha fatto irruzione armato di pistola. L'amante della donna è dovuto scappare di casa in mutande e si è subito recato nella caserma dei carabinieri per denunciare il 52enne. La scena è stata ricostruita grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza della villa. Il marito ha voluto innanzitutto separarsi e poi ha dovuto svolgere lavori di pubblica utilità per espiare la pena.