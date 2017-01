Vicenza, rifiuta elemosina a un mendicante: massacrato

Tutto è nato da un'elemosina rifiutata. Il mendicante si avvicina con il bicchiere delle offerte e un paziente dell'ospedale San Bortolo di Vicenza non depone l'agognata moneta.

Per questo un ventunenne con piccoli precedenti ha aggredito l'uomo a cui stava chiedendo la carità finendo per spedirlo all'ospedale per un mese.

Come racconta Il Gazzettino, un quarantaseienne di Bassano del Grappa stava entrando nell'ospedale del capoluogo berico insieme alla moglie quando è stato avvicinato dal ragazzo che gli ha chiesto l'elemosina. Al suo rifiuto, l'uomo è stato aggredito con calci e pugni: il ragazzo ha infierito sul suo corpo anche quando la sua vittima era a terra. Le lesioni e le ferite procurate, fra cui anche la frattura del naso, sono state giudicate guaribili in un mese.

Il 21enne bassanese che ha tentato di darsi alla fuga allontanandosi in direzione delle camere ardenti del nosocomio, è stato però intercettato dalla polizia, precedentemente allertata dalla moglie dell'uomo aggredito.

Ora il giovane dovrà rispondere dell'aggressione davanti al tribunale di Vicenza e rischia di finire in carcere o in una comunità. Alle spalle aveva infatti piccoli precedenti per droga.