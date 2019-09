Vicenza, rissa fra mamme allo spettacolo di Frozen

Botte tra mamme nel corso di uno spettacoo di Frozen. La rissa è avvenuta in presenza dei numerosi bambini che si trovavano lì per godersi spensieratamente l'evento dedicato alla principessa dei ghiacci resa famosa dalla Disney. Il fatto è avvenuto all'interno del centro commerciale Le Piramidi di Torri Quartesolo (Vicenza). In realtà, la vicenda è avvenuta il 5 gennaio 2016, ma è terminata in tribunale solamente venerdì 27 settembre 2019. Come si legge da un articolo pubblicato sul Giornale di Vicenza, le donne protagoniste sono due vicentine.

La sera dell'episodio erano intervenuti i carabinieri all'interno del centro commerciale in provincia di Vicenza. Quel giorno era in programma lo spettacolo Frozen - Il mondo di ghiaccio, a cui avevano deciso di partecipare anche due famiglie in compagnia dei loro bambini.

Nel corso di un evento dedicato ai piccini, all'interno di un'atmosfera magica e spensierata, due mamme hanno iniziato a litigare per i posti già occupati dalle giacche. Una delle due, secondo la versione ufficiale, aveva colpito l'altra con una manata mentre aveva ancora il cellulare in mano, tirandole subito dopo due pugni.

La vittima dell'insensato pestaggio, una 40enne del luogo di nome Silvia, era stata infine portata al pronto soccorso. L'autrice della rissa, una donna di 43anni di nome Anna residente nel territorio, è stata multata dal giudice di pace Speranzoni con 700 euro e costretta a risarcire l'altra mamma ferita con 2500 euro.

Speranzoni ha inizialmente ascoltato i testimoni, decidendo in seguito di accogliere la richiesta del pubblico ministero onorario Conte. La 43enne tuttavia non è stata d'accordo con la sentenza ed ha annunciato la sua intenzione di fare ricorso. Anna ha infatti reso nota una versione del tutto diversa da quella descritta nell'articolo. La 43enne aveva infatti raccontato di essere stata colpita da un ceffone, di essersi voltata e aver urtato senza volerlo l'altra donna.