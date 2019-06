Vicesindaco M5S parcheggia con il pass disabili del padre morto

Ha usato il pass disabili del padre (morto) per parcheggiare la sua auto. Portagonista della vicenda è il vicesindaco di Sedriano, comune pentastellato nel Milanese.

Secondo quanto riporta Il Fatto Quotidiano, il vicesindaco Davide Rossi avrebbe usato in due distinte occasioni il pass disabili. Nell'ottobre 2018 l'auto del grillino viene immortalata in via Falck a Milano sulle strisce blu a pagamento. Sul parabrezza il pass disabili del padre, Nicola Rossi, deceduto cinque mesi prima. Stessa scena nell'aprile 2019: " Ho visto più volte Rossi parcheggiare in quella zona utilizzando il permesso del padre disabile per poi dirigersi verso la metropolitana ", ha raccontato un testimone.

La legge prevede la restituzione del pass dopo il decesso del titolare. Perché allora il vicesindaco lo ha tenuto nella sua macchina? Qui cominciano le scuse e le diverse versione di Rossi. Da un " Non è obbligatorio riconsegnarlo " al " Ho tenuto il pass per ragioni affettive " a " Devo aver fatto confusione con il pass di mia madre ".

Finite le giustificazioni, il M5S di Sedriano inizia a parlare di complotto. In consiglio comunale, il vicesindaco si è rifiutato di chiarire la vicenda e i pentastellati gli ha salvato la poltrona, bocciando la mozione di sfiducia.