Il "vicino di numero": cos'è il nuovo gioco Whatsapp

Scrivere il tuo numero di cellulare e modificare l'ultima cifra aggiungendo o sottraendo un'unità. Sono questi i chiari e semplici passaggi per prendere parte al nuovo gioco dell'estate: Number Neighbor, ovvero il vicino di numero. Si chiama così il passatempo che arriva dagli Stati Uniti e che sta riscontrando un notevole successo: l'hashtag #numberneighbour nelle ultime ore è diventando virale. L'ultimo step da compiere - anche se facoltativo - è quello di fare uno screenshot della conversazione Whatsapp e pubblicarlo sui social. La tendenza è diventata mondiale soprattutto su Twitter.

ho fatto quella cosa del vicino di numero che è popular in America e dopo la chat inizia a chiamarmi un tipo (penso il marito della signora), ora ho bloccato tutti e due sperando non mi arrivi una denuncia pic.twitter.com/ZB9HYyYi3R (@liamsfragrance) August 3, 2019

Le reazioni

Molti contattati reagiscono in maniera del tutto sorpresa, chiedendosi come sia possibile che altri abbiano il loro numero. C'è chi addirittura ha scoperto che esistono persone prive del servizio di messaggistica in questione. I membri dei Cleveland Indians, squadra di baseball, hanno partecipato al gioco pubblicando i messaggi scambiati: casualmente un vicino di numero tifava la squadra rivale.

Anche per questa "iniziativa" si registrano due fronti: da una parte chi è seriamente preoccupato per la privacy che in effetti potrebbe essere messa a rischio; dall'altra chi è aperto al dialogo ed è disposto a passare qualche istante di divertimento. Non ci sarebbe da sorprendersi se dovessero verificarsi situazioni in cui il Number Neigbhor sia utilizzato come mezzo per instaurare un rapporto amoroso.