Vico nel Lazio, ubriaco investe la processione: arrestato 25enne

Paura a Vico nel Lazio, dove ieri sera un automobilista stava per compiere una strage: un ragazzo, dopo aver rubato una macchina, si è scagliato follemente sulla processione della città. Urla, panico e terrore: i fedeli di Santa Barbara hanno improvvisamente avvistato una vettura dirigersi nella loro direzione a velocità elevata.

Nell'episodio sono state coinvolte tre donne del posto: una 44enne, una 49enne e una 80enne. Sono state trasportate in codice giallo all’ospedale Fabrizio Spaziani di Frosinone e al San Benedetto di Alatri.

Il furto e la fuga

Secondo le ricostruzioni il 25enne - con una serie di precedenti penali a suo carico (minaccia, molestie, danneggiamento, maltrattamenti in famiglia, porto abusivo di arma, false autocertificazioni, detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, ingiuria) - avrebbe prima di tutto rubato una Fiat Punto in contrata Caldarella: il mezzo risulta essere a carico di un quarantottenne del posto e attualmente è stato posto sotto sequestro e affidato in custodia giudiziale a una ditta autorizzata.

Al ragazzo è stato riscontrato un tasso alcolemico pari a 2,23 g/l: dopo aver assunto alcol, l'uomo ha imboccato a velocità folle via Santa Barbara, non rispettando neanche l'alt intimatogli dal personale della polizia municipale. Successivamente si è lanciato sulla processione.

Fiorini si è infine dato alla fuga, ma i carabinieri lo hanno rintracciato ed arrestato per furto aggravato, omissione di soccorso e guida in stato di ebbrezza: al 25enne è stata inoltre comminata una sanzione amministrativa dell’art.116 commi 15 e 17 del codice della strada per non aver mai conseguito la patente di guida.