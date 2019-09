Viene in Italia in ferie e si trova la casa occupata dai migranti

Tornare in Italia per trascorrere le proprie vacanze e trovarsi la casa occupata da una decina di extracomunitari. È stata questa la disavventura vissuta da un inglese proprietario di una tenuta nelle campagne della Basilicata. Teatro della vicenda Metaponto, in provincia di Matera, dove l'abitazione è stata presa d’assalto da un gruppo di migranti, tutti africani.

Da quanto riportato dal Messaggero, il turista britannico una volta messo piede nella sua proprietà, si è trovato davanti agli occhi il seguente "spettacolo": materassi buttati per terra a mo' di giaciglio ed effetti personali sparsi qua e là per le stanze. Degli inquilini abusivi, però, nessuna traccia

L'uomo ha immediatamente contattato le forze dell'ordine e quando i carabinieri sono arrivati sul posto degli occupanti irregolari non vi era ancora notizia. Dunque, l'attesa e al loro rientro è scattata l’identificazione: gli immigrati africani, tutti in possesso di un regolare permesso di soggiorno, sono lavoratori nei campi e qualche settimana prima avevano preso possesso della struttura per servirsene come casa.

Il gruppo di extracomunitari, dopo aver liberato l'immobile senza problemi e intoppi, è stato denunciato dai militari con l'accusa di invasione di terreni ed edifici.