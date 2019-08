Vigevano, incendio in palazzina: morta anziana di 88 anni

Un'anziana, Luciana Firpo, è deceduta nel corso di un incendio che ha interessato una palazzina a Vigevano, in provincia di Pavia. L'episodio si è verificato fra via Mentana e via Caprera nella mattina del 23 agosto 2019. La donna risiedeva al primo piano dell'edificio, che è stato invaso dal fumo e dalle fiamme. La poverina non ha avuto scampo. Il corpo senza vita della signora Luciana è stato rinvenuto lontano dalle fiamme. Secondo alcune testimonianze, l'incendio sarebbe stato preceduto da un'esplosione. Gli altri appartamenti risultavano essere vuoti al momento dell'incendio e, di conseguenza, non si segnalano ulteriori vittime.

L'appartamento del secondo piano, che si trova al di sopra del primo, è stato dichiarato inagibile. L'incendio è stato domato dai vigili del fuoco intervenuti sul posto con tre squadre, che hanno in seguito effettuato i primi accertamenti per comprendere le cause dell'incendio. Sul luogo sono giunti anche l'ambulanza e l'automedica del 118, la polizia locale e il commissariato di polizia di Vigevano. La palazzina interessata dal sinistro conta in tutto sei appartamenti. Inizialmente, le operazioni di soccorso hanno trovato non poche difficoltà causa della densa coltre di fumo sprigionatasi dall'edificio.

Ancora da capire l'origine dell'incendio, scatenatosi intorno alle 9:15. Secondo le prime ipotesi, le fiamme sarebbero divampate a causa di un pentolino dimenticato sui fornelli o forse da un cortocircuito. Da escludere un'eventuale fuga di gas, in quanto non erano presenti bombole all'interno della palazzina. L'88enne vittima del disgraziato episodio ha tentato la fuga, ma è stata infine sopraffatta dal fumo, che l'ha uccisa soffocandola. La morte è stata confermata sul posto dal personale medico del 118. Luciana Firpo era conosciuta in città, in quanto sorella di un noto industriale del territorio. Al momento non sono pervenuti ulteriori aggiornamenti sul caso in questione.