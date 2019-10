Vigevano, sudamericano accoltella passante: arrestato dai carabinieri

Ha dato in escandescenza per strada e armato di taglierino si è scagliato contro i passanti, fino a ferire un ragazzo. La violenza a Vigevano, dove un 61enne di origini sudamericane, peraltro già noto alle forze dell'ordine locali, è stato arrestato dai carabinieri.

L'argentino, inseguito e disarmato dai militari, è stato ammanettato e condotto in caserma: è accusato di lesioni aggravate, minaccia aggravata e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere.

Il fatto attorno alle 20 di domenica sera, quando il 61enne disoccupato ha iniziato a creare scompiglio nei pressi di un bar, minacciando tre giovani. Dunque, l'aggressione con la lama ai danni di un diciottenne egiziano, residente a Vigevano da molti anni. Da quanto riportato dall'Agi, il folle lo ha assalito prima a mani nude e poi con il taglierino, ferendolo alla guancia sinistra con un fendente.

La giovane vittima ha chiamato il padre, che trovandosi poco distanze dal luogo del fatto, si è messo sulle tracce dell'uomo, chiamando il numero unico per le emergenze. Proprio una pattuglia dell'Arma ha rintracciato il sudamericano, trasferendolo nella camera di sicurezza della caserma in attesa del rito per direttissima.