Vimeo condannata a risarcire 5 milioni di euro a Mediaset

Quasi cinque milioni di euro per aver caricato sul proprio sito 498 video, coperti da diritto d'autore, senza alcuna autorizzazione. Il portale americano Vimeo è stato condannato a risarcire Mediaset per la pubblicazione di questi contenuti. A ordinarlo è stato il Tribunale di Roma, condannando il portale anche al pagamento di quasi 80mila euro di spese processuali.

Le 19 azioni legali

Secondo quanto riportato da una nota, da quando il gruppo ha deciso di ricorrere alle vie legali per impedire la pirateria online a danno degli editori, finora sono stati coinvolti dalle azioni 19 diversi operatori digitali, tra portali di live video streaming e social network. Tutti i processi, fino ad adesso, hanno sempre generato sententze e provvedimenti cautelari a favore di Mediaset. Solo nel 2019, sono arrivate a giudizio con esito positivo cinque diverse cause: con Facebook, Yahoo!, Dailymotion (la cui sentenza è arrivata una settimana fa) e le due nei confronti di Vimeo.

La sentenza