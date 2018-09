Vince leucemia a 8 anni ma non torna a scuola: in classe ci sono bimbi no-vax

A soli 8 anni ha dovuto lottare contro la leucemia. Ma dopo un trapianto spinale, grazie al midollo donatogli dalla sua sorellina di 10 anni, e lunghi cicli di chemioterapia, il bimbo ce l'ha fatta e ha sconfitto la malattia, Peccato però che domani non potrà tornare a scuola, perché nella sua classe ci saranno probabilmente bambini non vaccinati e per lui sarebbe una situazione troppo rischiosa.

A denunciare il caso è Oriana Maschio, medico di famiglia, che su Facebook scrive un post indignato, in cui si dichiara "stordita" dalla condizione che non permette al bimbo di andare a scuola, dato che nella sua classe ci sono 5 bambini non vaccinati, mentre nell'altra classe ce ne sono tre. Vivendo in un paese, è impossibile evitare i no-vax.