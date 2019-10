Violentano e derubano studentessa di 20 anni: arrestati 2 minorenni

Derubano e abusano di una studentessa di 20 anni. Così, due sedicenni di nazionalità tunisina sono stati arrestati dalla polizia con l'accusa di violenza sessuale di gruppo e furto aggravato.

L'ennesimo, terribile caso di sevizie brutali ai danni di una giovane donna. A farne le spese, stavolta, è una ragazza straniera, appena ventenne, in Italia per ragioni di studio. Stando a quanto si apprende dalla testata d'informazione online Quinews , i fatti risalirebbero allo scorso luglio e sarebbero occorsi in pieno centro cittadino a Firenze. Tuttavia, soltanto nella giornata di oggi, sarebbero scattate le manette per i due aggressori.

Tutto è cominciato all'interno di una discoteca del capoluogo toscano, in piena estate. I tre avrebbe fatto conoscenza all'interno del locale e, al termine della serata, si sarebbero allontanati insieme fuori dalla struttura. A quanto pare, i due tunisini si sarebbero proposti di aiutare la ragazza nella cerca di una sua amica, nulla di più. Ma le loro reali intenzioni sarebbero state ben altre e, di lì a breve, le avrebbero palesate.

Non appena sono riusciti a mettersi al riparo da occhi indiscreti, favoriti dal fatto che fosse ancora notte fonda, hanno intimato alla ragazza di consegnare loro portafogli e smartphone. Come se non bastasse, approfittando della condizione di ebbrezza della ventenne, hanno cominciato a molestarla. A quel punto, la studentessa ha provato a sottrarsi alla violenza ma i molestatori non si sarebbero fermati. Nel mentre, uno dei due avrebbe persino filmato parte delle molestie con il cellulare. Dopodichè, entrambi si sarebbero dati alla fuga.

Successivamente alla denuncia sporta dalla giovane alla polizia del comando locale, sarebbero state avviate le indagini. Attraverso le registrazioni delle telecamere cittadine di sorveglianza, gli inquirenti sono riusciti a risalire all'identità degli malintenzionati. Si tratta di due 16enni tunisini a cui sono stati contestati i reati di violenza sessuale di gruppo e furto aggravato.