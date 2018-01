"Violentata da papà due volte" Il tema choc di una ragazzina

"Racconta alla mamma una cosa che non hai mai voluto dirle". Il tema di italiano si trasforma in una cronaca dura da digerire. Una ragazzina di 14 anni, proprio nel compito in classe ha arccontato di essere stata violentata dal padre per due volte la scorsa estate mentre la madre era a letto. Uno choc che ha scocco un istituto tecnico di Cassino. Come riporta ilCorriere, il preside ha deciso di avvisare la polizia.



E così adesso il gip ha emesso un ordine di allontanamento per il padre, un agente della polizia penitenziaria con problemi legati anche al gioco. Il genitore dovrà indossare un braccialetto elettronico e l'uomo non dovrà mai trovarsi a meno di un chilometro dalla figlia. Gli abusi si sarebbero consumati quando la ragazzina aveva 13 anni nella sua cameretta. L'uomo per il momento è rimasto in silenzio. Probabilmente replicherà alle accuse della filgia che è rimasta in silenzio fino al tema in classe. Lei invece dovrà affrontare la prova più dura: raccontare tutto ai giudici e di fatto confermare davanti al padre quanto scritto in quel tema che le ha cambiato la vita.