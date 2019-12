Violenza sessuale di gruppo nel Cara, condannati 5 nigeriani per stupro a 25enne

Violenza sessuale di gruppo. Con questa accusa, ben cinque cittadini nigeriani sono stati condannati a pene di reclusione, da un minimo di 5 anni ad un massimo di 9, per aver stuprato una connazionale a lungo tempo all'interno del Cara di Bari-Palese nel 2017.

Quella giovane ragazza 25enne - di cui non sono state diffuse ulteriori generalità per ragioni di privacy - era diventata oggetto di desiderio sessuale (turpe, becero ed efferato) da parte di alcuni alcuni compatrioti. Loro, i nigeriani, ne avevano profittato barbaramente, con reiterazione e senza mai mostrare alcun tipo di ravvedimento, mentre erano ospiti del centro di accoglienza per richiedenti asilo nella piccola cittadina pugliese. Lucidi e cinici come rodati cecchini. Spietati, come killer seriali.

La sentenza è stata emessa con rito abbreviato nella mattinata giovedì 12 dicembre, presso l'aula bunker di Bitonto alla presenza del gup di Bari Marco Galesi. Stando a quato si apprende da La Gazzetta del Mezzogiorno , i condannati farebbero parte di un gruppo criminale riconducibile ad una "setta cultista" e rispondono ai nomi di: Olatunde Opaleye, 38 anni, soprannominato "Egbon", a capo della gang; il 22enne Uche Oliver; Henry Sule di 26 anni; Semiu Ogutande di 22; il 23enne Emmanuel Ohenehen e il 34enne Otaniyen Sunday. Nei confronti di tutti gli imputati, l'accusa ha chiesto che non fossero concesse attenuanti generiche data la " brutalità della condotta ".

I fatti risalgono al 2017 ma le indagini perdurano da circa un anno o poco più. Secondo quanto accertato dalla Squadra Mobile di Bari, coordinate dalle pm Simona Filoni e Lidia Giorgio, la 25enne – attualmente ospite in una struttura protetta – sarebbe stata violentata, minacciata e picchiata a morte per mesi. Troppi. Inoltre, le autorità predisposte al caso hanno appurato che la giovane fosse già vittima di tratta e riduzione in schiavitù durante la permanenza in Libia, prima ancora di giungere al cara di Bari-Palese.

I condannati, per i quali era stata richiesta in prima istanza (28 novembre 2018) una condanna compresa tra i 9 e i 12 anni di reclusione con le accuse di violenza privata i concorso e violenza sessuale di gruppo aggravata, sono detenuti già da un anno nella casa circondariale di Bari "Francesco Rucci".