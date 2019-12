Casa famiglia sequestrata: violenze sessuali di gruppo su minori

Una casa famiglia nel vercellese è stata posta sotto sequestro, perché al suo interno vi sarebbe stata violenza sessuale di gruppo nei confronti di alcuni minori. Cinque educatori sono stati indagati per “condotte omissive” inerenti ai presunti abusi avvenuti tra le mura della struttura. Le indagini sono state condotte dalla Squadra Mobile della polizia di Vercelli, coordinata dalla locale Procura della Repubblica, che fin dalle prime luci di questa mattina, venerdì 13 dicembre, sta dando esecuzione alla misura cautelare del sequestro preventivo della casa famiglia sita in via Cavour, a Caresana, comune in provincia di Vercelli.

Casa famiglia sotto sequestro

Con i ragazzi e il personale presente nella struttura, quando sono arrivate le forze dell'ordine, sono giunti anche gli uomini della Questura, guidati dal dirigente Gianluca Tuccillo. Come si legge nel comunicato è stata eseguita una “misura cautelare del sequestro preventivo di una casa famiglia a Caresana, Vercelli, oltre che alla misura del divieto di esercitare qualunque attività professionale a contatto con minori a carico di cinque educatori della comunità, a seguito di condotte omissive in relazione a presunte violenze sessuali di gruppo avvenute tra le mura della struttura".

Indagati cique educatori

Secondo le indagini quindi, all’interno della casa famiglia avvenivano delle violenze sessuali di gruppo tra minori. Alcuni agenti sarebbero ancora adesso nella casa d'accoglienza per fare i rilevamenti e completare sopralluoghi e perquisizioni. Gli educatori denunciati sarebbero invece indagati per non aver preso provvedimenti sapendo cosa stava accadendo nella struttura nella provincia piemontese. Ulteriori dettagli sulla vicenda saranno forniti nel corso della conferenza stampa che si terrà alle 11 di oggi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli.