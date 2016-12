Virginia Raggi vieta i botti a Capodanno. Multe fino a 500 euro

" Dal 29 dicembre fino alla mezzanotte del 1° gennaio nel territorio di Roma capitale è disposto il divieto assoluto di usare materiale esplodente, fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e altri simili artifici pirotecnici e in genere artifici contenenti miscele detonanti ed esplodenti".

Questo è quanto si legge in un'ordinanza firmata ieri dal sindaco di Roma Virginia Raggi. L'ordinanza prevede anche il divieto di utilizzare materiale esplodente "declassificato", ossia potenzialmente non pericoloso e posto in libera vendita, a meno di 200 metri dai centri abitati, dalle persone e dagli animali.

Il provvedimento prevede sanzioni che vanno da 25 a 500 euro. La disposizione, si legge nell'ordinanza, è motivata dalla " urgente necessità di adottare misure idonee a garantire l'incolumità pubblica, la sicurezza urbana, la protezione degli animali e assicurare la necessaria prevenzione attraverso la limitazione dell'uso dei botti e dei fuochi d'artificio sul territorio comunale".

Nel 2015 non c'erano state particolari limitazioni all'uso di botti nel periodo natalizio a Roma, vietati esclusivamente nell'area di Circo Massimo dove c'era stato il concerto di fine anno. Quest'anno la solfa è cambiata. E anche lo storico concertone di Natale è a rischio.