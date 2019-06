Viterbo, giovane uccisa dal fidanzato: il bimbo di lui mima il delitto

È stato Andrea Landolfi a uccidere la fidanzata Maria Sestina Arcuri scaraventandola dalle scale di casa della nonna, a Ronciglione (Viterbo), la notte tra il 3 e il 4 febbraio scorso. Il Tribunale del Riesame di Roma non ha dubbi, l'uomo deve finire in carcere.

Non è stato quindi un incidente. Il 30enne romano ha gettato la fidanzata dalla scale di proposito. " Siamo caduti abbracciati ", aveva dichiarato l'uomo ai carabinieri. Ma dall'accogliemento del ricorso della procura di Viterbo che dal 15 marzo chiedeva di arrestare l’ex pugile e operatore socio sanitario, ora spunta un'altra verità. Come spiega il Corriere, per il Riesame l'uomo " ha evidentemente mentito ".

Le prove

" Tutte le lesioni sono compatibili con una caduta/precipitazione dall’alto ", hanno spiegato le consulenze della Procura. La 25enne è morta per un trauma cranico che non avrebbe mai riportato rotolando semplicemente per le scale. E a tutto ciò si aggiunge anche la testimonianza del figlio di Landolfi.

Il bimbo di appena 5 anni era presente al momento della tragedia e ricorda tutto alla perfezione. Così quando è stato ascoltato, il piccolo ha mimato tutta la scena con un peluche di Topo Gigio: il padre ha provato ad abbracciare la donna che lo ha respinto. Poi lui l’ha sollevata oltre il parapetto e lasciata cadere sul pavimento.

Secondo i giudici quindi l'uomo mente così come la nonna Mirella Iezzi che sostiene la teoria dell’incidente. Ma la donna dichiarerebbe il falso per paura, visto che il nipote non è solo indagato per omicidio e omissione di soccorso, ma anche per lesioni aggravate proprio sulla nonna.

Anche le ex fidanzate del 30enne hanno raccontato di essere state aggredite in qualche occasione. Testimonianze che si sommano e che non lasciano quindi scampo a Landolfi.

Per ora però l'uomo resta libero. Il suo avvocato sta già preparando al ricorso in Cassazione.