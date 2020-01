Vittima del branco di bulli: 13enne non esce di casa

Minacce, botte, insulti: da circa un anno un 13enne era finito nel mirino di un gruppo di bulli che non gli dava tregua. La vicenda arriva da Elmas, piccolo Comune nella Città metropolitana di Cagliari.

Il ragazzino, che frequenta la scuola media, è stato a lungo vittima di diversi atti di bullismo da parte di alcuni compagni di scuola. Un incubo dal quale il giovane non sapeva come uscire: per paura di quel branco, non voleva più andare a scuola o allontanarsi per qualsiasi motivo da casa.

L'ultimo episodio di violenza risale a pochi giorni fa. Il 13enne, secondo quanto riporta la Nuova Sardegna, è stato aggredito da un coetaneo appartenente al branco di giovanissimi bulli. Il ragazzino lo avrebbe aggredito sferrandogli un pugno in faccia, mentre un altro lo avrebbe persino minacciato con un coltellino. Dopo questa aggressione choc, il 13enne è stato subito accompagnato in pronto soccorso per alcuni accertamenti.

I genitori del giovane, nel frattempo, hanno chiesto aiuto ai militari dell'Arma. Preoccupati per quanto stava accadendo al figlio, si sono rivolti alle forze dell'ordine e hanno raccontato loro che da circa un anno il ragazzino doveva fare i conti con un gruppo di bulli. E così aveva espresso la volontà di non andare più a scuola o uscire di casa. Secondo quanto riportano i giornali locali, la famiglia del 13enne avrebbe per il momento fatto una segnalazione informale alle forze dell'ordine che non si sarebbe tramutata ancora in una vera e propria denuncia. Ora i bulletti, tra cui ci sono anche alcuni compagni delle elementari della vittima, potrebbero essere convocati in caserma con i loro genitori.

