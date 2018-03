Vittorio Brumotti, dopo l'aggessione: "Faccio l'inviato per vocazione"

L'ennessima aggressione subita non ha smorzato l'animo di Vittorio Brumotti. Su instagram scrive: " Non lo faccio per soldi non lo faccio per #audience ma lo faccio per vocazione, il mio papà è stato un carabiniere, amo la legalità e avrei voluto fare il carabiniere! ".

Il commento sui social network

" Ieri abbiamo visto un altro lato dello zen di Palermo – ha scritto in un post, accompagnandolo alla foto della macchina rovinata dagli aggressori - tutto molto apprezzabile e se avessi avuto tempo l’avrei mostrato anche io,ho passato giorni in quel quartiere mascherato per vedere i bambini giocare le famiglie unite..... ma più palesemente ho notato la gente che domina in modo malavitoso,ho notato anche le forze dell’ordine e il loro operato.... quando arrivo mi mimetizzo con il territorio e filmo ogni cosa ma poi vi riassumo tutto in pochi minuti nella trasmissione,non pensatemi superficiale ma molto attento alle problematiche e so che tanti di loro per mangiare fanno dell’illecito ".