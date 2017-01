Vittorio Sgarbi agli italiani: "Mattarella vi mentirà"

"Il presidente Mattarella vi mentirà, anche non volendo ma vi mentirà". Vittorio Sgarbi, accogliendo un invito del think tank Il Nodo di Gordio, ha anticipato il messaggio del Capo dello Stato con un suo contro messaggio (guarda il video). Senza timori reverenziali, come è nello stile del critico d'arte.

Su cosa mentirà il presidente? Sulla ripresa italiana. Che non esiste e non può esistere sino a quando non verrà mandata a casa una classe politica accomunata da una sola caratteristica: l'incapacità.

Sgarbi, nel suo video messaggio, attacca la decisione di regalare 10 miliardi a una banca quando, con gli stessi soldi, si sarebbe potuta combattere la povertà in Italia. Ma una speranza si scorge nell'intervento di Sgarbi. L'Italia può ripartire se riscopre il bello, se archivia una politica che si è battuta per distruggere ogni bellezza e, senza gli incapaci, si inventa un nuovo Rinascimento.