Voci dal Vaticano: "Si sta per dimettere il segretario del Papa"

Monsignor Fabiàn Pedacchio non sarà più il segretario personale di Papa Francesco. Più di una fonte lo afferma con certezza. Per quanto, almeno in un primo momento, si trattasse solo di voci. Poco fa è arrivata la conferma da parte della Santa Sede: il direttore della Sala Stampa Matteo Bruni ha dichiarato in via ufficiale che Pedacchio "lascerà tra poco". Ma c'è anche qualche ulteriore elemento riguardante i perché: Bruni ha aggiunto che è una " decisione presa da tempo in linea con il modo necessario di vivere questi incarichi come un servizio a tempo". A riportarlo è stata l'Adnkronos, che ha spiegato come il direttore della Sala Stampa della Santa Sede abbia confidato tutto questo alla giornalista Maria Antonietta Calabrò, che ha dato la notizia via Twitter.

Il fatto che un segretario papale lasci non è poi così inconsueto. In questo periodo, inolte, le scelte di Jorge Mario Bergoglio stanno riguardando anche le alte sfere del Vaticano. Ma i motivi per cui a Pedacchio dovrebbe essere assegnato un incarico diverso non sono ascrivibili a demeriti o a preoccupazioni sollevate dall'arcivescovo di Buenos Aires. Pare si possa parlare di semplice turn over. Ma è normale che, trattandosi di uno dei consacrati più vicini al Santo Padre, qualcuno usi l'espressione "giallo".

Nel corso della giornata di ieri, l'Adknronos aveva parlato di "motivi al momento ancora non chiari". Di sicuro c'è come queste voci stiano circolando alla vigilia di un periodo che interesserà, in chiave riformistica, la Curia romana: la nuova Costituzione Apostolica, stando ai programmi, sarà presentata prima della fine dell'anno. Le logiche odierne potrebbero essere sconvolte o quantomeno modificate. La Segreteria di Stato, secondo le anticipazioni, dovrebbe acquisire maggiori spazi di manovra. Un discorso diverso, invece, sembra valere per la Congregazione per la Dottrina della Fede. Ma il segretario personale del Papa rimane il segretario personale del Papa.

Il Sismografo, che è un portale molto vicino agli ambienti ecclesiastici della Santa Sede, ha ribadito quanto affermato dall'agenzia sopracitata: "Sicuramente qualche tempo dopo il ritorno domani del Santo Padre dall'Asia, mons. Fabián Pedacchio, sacerdote argentino, nato il 14 aprile 1964, segretario personale del Pontefice dal 2014, responsabilità che condivide con il presbitero egiziano Yoannis Lahzi Gaid, lascerà l'incarico e secondo il percorso concordato con Francesco nel mese d'agosto rientrerà a tempo pieno nella Congregazione per i Vescovi dove lavora dal 2007".

Siamo dinanzi una questione di ore. Poi monsignor Fabiàn Pedacchio saluterà Santa Marta, dove il vertice della Chiesa cattolica ha scelto di risiedere, preferendo una dimora umile agli appartamenti papali. La squadra attorno al pontefice argentino, intanto, sta cambiando. Domenico Giani, ex vertice della Gendarmeria vaticana, si è dimesso in seguito allo scandalo sulle presunte "operazioni finanziarie sospette". Sembra che il Papa non abbia accettato la fuoriuscita di notizie relative ai provvedimenti di sospensione che sono seguiti alle acquisizioni di documenti presso alcuni uffici della Segreteria di Stato. Ma Giani non è l'unico a non far più parte del team ristretto del Santo Padre: anche René Bruelhart, ormai ex presidente dell'Autorità Finanziaria, non è stato confermato.

Tutti questi cambiamenti possono far parte di una strategia complessiva di Jorge Mario Bergoglio. Per comprendere qualcosa di più, bisogna attendere il ritorno del pontefice argentino dalla sua visita apostolica in Asia.