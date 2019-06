Vodafone Down, problemi di Rete in tutta Italia. Poi torna la normalità

Malfunzionamenti alla Rete cellulare e fissa, con l'impossibilità di connettersi a Internet sia da smartphone che da Adsl e fibra. È quanto stanno segnalando gli utenti Vodafone da tutta Italia.

Su Twitter i post con l'hashtag #VodafoneDown stanno già facendo tendenza mentre, come riporta il Corriere, il sito DownDetector mostra dal primo pomeriggio del 13 giugno la mappa dell’Italia a macchie rosse, simbolo degli alert riportati sui social dai clienti dell'operatore.

Problemi alla connessione si registrano quindi da alcune ore in tutta Italia, con una concentrazione maggiore nelle principali città del Nord e del Centro.

Dal gestore, per ora, non sono arrivate informazione circa le origini del blackout, anche se pare che il problema sia legato ai server DNS, dato che i servizi che non ne fanno uso (come l'applicazione di messaggistica WhatsApp) funzionano ancora in alcune zone d’Italia.

Vodafone si scusa per il "disservizio temporaneo generato da un problema tecnico sulla rete che è stato risolto nel più breve tempo possibile. I clienti hanno ricevuto un sms di Vodafone, che per scusarsi per il disagio regala internet illimitato per la giornata di domani".