"Voglio essere arrestata". Esaudito l'insolito desiderio di una 93enne

Josie Birds, di Manchester, ha 93 anni ed è molto malata. I medici sono stati chiari: non le resta molto da vivere. E così, la nonnetta ha espresso il suo ultimo desiderio, una cosa che nella vita non le era mai capitata: essere arrestata. Un desiderio insolto, forse. Ma il suo. La famiglia, come riporta il Messaggero, ha deciso di aiutarla a realizzare questo suo desiderio. Con la complicità di due poliziotti, la famiglia ha organizzato tutto e ha fatto arrestare la nonnetta.

Dopo la sorpresa, la nipote della 93enne ha deciso di ringraziare gli agenti con un post su Twitter: "Un grande ringraziamento agli agenti per aver arrestato mia nonna Josie oggi. Ha 93 anni e non sta bene, voleva essere arrestata per qualcosa prima che sia troppo tardi. Grazie per aver esaudito i suoi desideri".

Anche gli agenti hanno commentato quanto accaduto, sottolineando che sono stati felici di aiutare l'anziana: "Siamo felici che siamo stati in grado di far sorridere un'anziana signora, l'abbiamo aiutata a realizzare uno dei suoi ultimi desideri".

A big thank you to @gmpolice for "arresting" my Gran Josie today. She is 93 years old and her health is failing, and she wanted to be arrested for something before it's too late. She has a heart of gold and thoroughly enjoyed it today. Thank you for granting her wishes. pic.twitter.com/hi1qkJESwv