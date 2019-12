Voleva estorcere denaro alla vittima, arrestato 74enne

Chiedeva ingenti somme di denaro dietro ricatto di pesanti minacce ma è stato denunciato dalla vittima, ed arrestato grazie all’intervento dei carabinieri. Il fatto è accaduto a Valderice, in provincia di Trapani dove un anziano, Leonardo Candela di 74 anni è stato arrestato per il reato di estorsione. Le indagini nei suoi confronti sono iniziate quando la vittima, disperata, si è recata nella locale stazione dei carabinieri a denunciare l’amara sorpresa che si era ritrovata nella cassetta della posta. Ebbene, un uomo del posto, aveva trovato una lettera contenente una richiesta di denaro per un importo di 5mila euro. Ma non solo, oltre alla richiesta di soldi vi erano delle minacce che sarebbero divenute realtà se la vittima non avesse adempiuto all’esigente richiesta.

Giusto il tempo di capire alcuni dettagli fondamentali e i militari hanno attuato una specifica attività di indagine con appostamenti nelle vicinanze dell’abitazione della vittima in attesa che il 74enne ritornasse sul posto per le sue richieste. Non è passato molto tempo dall’avvio delle indagini che l’anziano si è fatto vivo. Con andatura spedita e lineare, i carabinieri lo vedevano arrivare a piedi con coppola in testa ed un giubbotto smanicato di colore blu. Arrivato in quella via, l’anziano è passato all’azione: ha infilato la mano dentro la cassetta della posta senza prelevare o deporre nulla e si è piano piano allontanato facendo finta di entrare in un’abitazione vicina poco più avanti per poi dileguarsi completamente.

Il giorno successivo, la vittima è ritornata in caserma per informare gli uomini in divisa di aver trovato un altro biglietto nel portalettere con un nuovo messaggio. Questa volta gli veniva chiesta una cifra superiore: da 5mila euro la somma era divenuta di 10 mila euro. Un importo che doveva essere inserito in una busta e, a sua volta, depositato dentro il mastello giallo della spazzatura. Anche in questo caso il denaro veniva preteso dietro pesanti minacce. Inoltre nella lettera la vittima veniva intimata a non raccontare nulla ai conoscenti.

Dunque era giunto il momento di passare all’azione per i carabinieri i quali hanno tracciato e fotografato le banconote richieste. La somma è stata poi inserita nella busta e quindi nel contenitore della spazzatura per come richiesto.

Alcuni minuti dopo l’estorsore si è avvicinato nell’abitazione della vittima con passo veloce: ha prelevato la famosa busta, l’ha messa nella tasca del giubbotto cercando di allontanarsi verso la sua abitazione. In tutto ciò l’uomo era tenuto sott’occhio dai militari che lo pedinavano. Una volta arrivato in casa, il 74enne è stato raggiunto dai carabinieri ed arrestato per il reato di estorsione.