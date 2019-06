Volo costretto ad atterraggio d'emergenza: fermato albanese 29enne

Paura durante la giornata di ieri per i passeggeri a bordo di un volo Blue Panorama decollato da Tirana intorno alle 16:45 e diretto all'aeroporto Roma-Fiumicino.

Un passeggero albanese di 29 anni, O.P., ha infatti dato in escandescenze subito dopo la partenza, creando dei disagi che hanno costretto il pilota a far atterrare il velivolo a Pescara (aeroporto d'Abruzzo). Lo straniero ha iniziato ad inveire contro i passeggeri ed a rivolgere loro pesanti minacce, divenendo in breve tempo completamente fuori controllo. Così tanto che, pochi minuti dopo, ha iniziato a prendersela anche col padre, seduto accanto a lui, preso brutalmente a pugni in faccia.

Il personale di bordo ed alcuni passeggeri hanno tentato di intervenire per placare la furia del 29enne, ma inizialmente ogni loro sforzo si è rivelato vano. Come raccontato da "AbruzzoLive" a risultare determinante è stato l'intervento di Simona Gori, direttrice generale della Consulcesi Group. Grazie alla conoscenza di tecniche di coaching nonché di gestione delle relazioni interpersonali, la donna è riuscita a far sfogare lo straniero, che le ha parlato dei suoi problemi.

Nonostante il fatto che il peggio fosse alle spalle, il comandante ha dirottato il volo facendolo atterrare a Pescara, dove la polizia di frontiera ha fermato il facinoroso, prima di affidarlo alle cure del 118. L'ambulanza lo ha condotto al reparto psichiatrico dell'ospedale locale, dove è stato accompagnato anche dal padre. Dopo gli accertamenti sanitari d'obbligo, le autorità decideranno quali provvedimenti prendere nei suoi confronti. Il volo è potuto ripartire per Roma, dove è atterrato intorno alle 19:30.