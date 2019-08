Volontario del 118 insultato perché di colore: "Sporchi la divisa"

"Tu sporchi la divisa che indossi" , è questo uno dei tanti insulti razzisti subiti da un volontario di colore della Croce Rossa. Protagonista della vicenda è Umar Ghuni, un 25enne di Loano (Savona), ma originario del Ghana, milite del 118 locale; la sua storia è stata raccontata dagli altri volontari, che di lui dicono: "Fa spallucce e riesce pure a sorriderci su, dicendo che sono cose normali perché è nero…" .

Il ragazzo, come scrive La Repubblica, era con altri colleghi a una festa sul lungomare, una "sagra della bruschetta" organizzata per autofinanziare l'associazione (e per comprare un nuovo mezzo di soccorso), quando si è sentito dire che "sporca la divisa da milite del 118 in quanto è di colore" da una persona presente all'evento di solidarietà.