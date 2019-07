Vuol salvare la figlia dalla droga, la trova a far sesso con 4 tossicodipendenti

La "casa degli orrori" la chiamavano a Scunthorpe, in Lincolnshire (Inghilterra). Ed è qui che una donna ha sorpreso la figlia minorenne mentre faceva sesso con 4 tossicodipendenti.

La donna - racconta Metro - aveva seguito la ragazzina per aiutarla a uscire dal tunnel della droga ma, una volta arrivata nell'appartamento, l'aveva intravista con quattro uomini. Poi un'altra ragazza l'aveva cacciata e chiudendole la porta in faccia. Disperata, si era rivolta ai vicini. "Quando è arrivata, ha visto sua figlia fare sesso con quattro uomini diversi e un'altra ha barricato la porta in modo che non potesse entrare", racconta uno di loro.

La vicenda è stata quindi denunciata alle autorità locali che hanno sequestrato l'appartamento. Secondo i residenti della zona, la "casa degli orrori" era diventato un ritrovo di tossicodipendenti, tra spaccio, prostituzione e uso di stupefacenti. "Non avevano vergogna, erano solo animali", raccontano, "Si vedeva gente che giaceva a terra con gli aghi che spuntano dalle braccia e le prostitute che sedevano sul muretto del giardino".