WhatsApp, ancora una truffa: buono sconto di 250 euro dalla Carrefour

Ancora una volta la truffa arriva su WhatsApp. Molte persone stanno infatti ricevendo sui propri cellulari un voucher di 250 euro dalla Carrefour. Ma è tutto falso.

Come riporta Il Messaggero, il messaggio ingannevole arriva direttamente sull'applicazione. Cliccando sul link, inviato involontariamente da un contatto salvato sul nostro cellulare, si cade nella trappola. Grazie all'esca del buono sconto da 250 euro della Carrefour, sul telefono del malcapitato verranno attivati dei costosi abbonamenti a pagamento.

"Attenti al messaggio su WhatsApp"

Ad allertare della truffa è stata la polizia di Stato mentre i responsabili italiani della catena di supermercati avvertono i clienti attraverso una nota ufficiale: "Carrefour Italia mette in guardia tutti i propri clienti sulla presunta truffa che in questi giorni sta girando online. Questa volta anche nella messaggistica istantanea come WhatsApp viene pubblicizzata la falsa emissione di un voucher sconto Carrefour tramite l'immissione di dati personali".