Whirlpool Napoli, operai in sciopero: "Produzione bloccata"

Pullman da Campania, Toscana e Marche: circa 1500 le adesioni registrate allo sciopero proclamato da Fiom, Uilm e Fim contro la decisione di cedere lo stabilimento Whirlpool di via Argine a Napoli. Alcuni lavoratori stanno sfilando innalzando lavatrici con il crocifisso, per indicare simbolicamente il loro funerale con lumini e fiori. I sindacati metalmeccanici hanno fatto sapere che lo sciopero è " pienamente riuscito ": produzione bloccata negli stabilimenti.

"Il governo agisca"

Su Twitter la segretaria generale della Cisl, Annamaria Furlan, ha ribadito il proprio sostegno alla mobilitazione in questione, auspicando nell'intervento del governo per " riaprire la trattativa e far rispettare gli impegni all'azienda. Napoli non può perdere quella produzione industriale ed i posti di lavoro ".

Pieno sostegno della @CislNazionale alla mobilitazione dei lavoratori della #Whirlpool. Il Governo ai massimi livelli deve intervenire per riaprire la trattativa e far rispettare gli accordi all’azienda. Napoli non può perdere quella produzione industriale ed i posti di #lavoro pic.twitter.com/XRYLhv4tTt — Annamaria Furlan (@FurlanAnnamaria) October 4, 2019

Francesca Re David ha ribadito come " uno stabilimento chiuso al sud è uno stabilimento che non riapre ". Il segretario generale Fiom spera che " l'azienda torni indietro. Noi non stiamo andando al tavolo con l'azienda. Non riconosciamo quella procedura ". " Bisogna dire basta alle multinazionali che vanno dove vogliono e lasciano il deserto ", ha concluso.