Whirlpool, protestano gli operai di Napoli

Gli operai dello stabilimento Whirlpool di Napoli si sono mossi verso l'autostrada A3 Napoli-Salerno e hanno bloccato uno svincolo in entrambe le direzioni per un sit in: sul posto sono presenti anche i rappresentanti sindacali. Il caso è scoppiato dopo l'annuncio arrivato nella giornata di ieri al ministero dello Sviluppo economico circa la vendita del sito a Prs (Passive Refrigeration Solutions): al posto delle lavatrici di alta gamma verranno prodotti container refrigerati.

#Diretta: Operai #whirlpool in piazza per protestare contro il #pacco della finta riconversione, unica proposta aziendale.

Chi è coi lavoratori lo dimostri coi fatti.

Non è tollerabile che le multinazionali facciano quello che vogliono.#governodisvolta? Lo dimostri! pic.twitter.com/HA440KkKYN — Giuliano Granato (@Giul_Granato) September 18, 2019

Clima incandescente

Rosario Rappa, segretario generale della Fiom Cgil di Napoli, è presente alla manifestazione: " La tensione è molto alta. Noi proviamo a governarla e a convincere i lavoratori, ma il clima è incandescente ".

#breakingnews: Gli operai #Whirlpool escono dall'assemblea in fabbrica a #Napoli e in corteo si dirigono verso lo svincolo di #Autostrade.

No al "pacco" della finta riconversione.

Napoli non si tocca!

Non è il tempo delle parole, ma dei fatti! pic.twitter.com/QoLqKWVzgF — Giuliano Granato (@Giul_Granato) September 18, 2019